Frustré par l’arbitrage hier soir, Ludovic Obraniak a tenu à calmer les ardeurs des fans marseillais.

Si de nombreux joueurs de l’Olympique de Marseille se sont réjouit d’un victoire « méritée » hier soir au Vélodrome face à Nice (2-1), l’ancien footballeur Ludovic Obraniak n’a pas vraiment partagé cette analyse. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, le chroniqueur s’est attardé sur la grosse erreur d’arbitrage qui a coûté un penalty aux Aiglon.

“Il y a un penalty qui apparaît aux yeux de tout le monde. On se demande comment les arbitres dans le VAR peuvent ne pas siffler ce penalty. Sans oublier les actions de Delort. En tout cas, c’est Nice qui a eu la main sur le jeu sur cette deuxième période et je trouve que la victoire de l’OM n’est pas si logique que ça”, a fustigé Obraniak qui espère être beaucoup plus convaincu par les hommes de Jorge Sampaoli au retour de la trêve. L’OM se déplacera alors sur la pelouse de l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.