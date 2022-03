Le FC Metz s’est incliné hier sur la pelouse de Rennes sur le score de 6 à 1. Une défaite qui fait très mal aux Messins en quête de points pour se sauver. Les coéquipiers de Dylan Bronn sont avant-dernier du championnat. Après la lourde défaite face aux Rennais, Benoît Tavenot l’entraineur adjoint a exprimé son sentiment après la rencontre difficile de son équipe.

Le FC Metz pas loin du chaos ! Les Messins sont inclinés lourdement sur le score de 6 à 1 face au troisième du championnat le Stade Rennais. Un match qui inquiète du coté de Metz, « J’espère que c’est un accident. On est tous responsables de ce qui s’est passé. Ou ça nous permet de nous sauver, ou ça va nous couler. C’est exactement ce qu’a dit Fred Antonetti dans le vestiaire après le match. On va se remettre tous à l’endroit dès demain et on va repartir au combat ! En terme d’investissement, ce n’était pas ça. On doit faire les bons constats. Le problème du FC Metz, ce n’est pas l’arbitrage ou la pelouse. C’est ce qu’on fait ! Dès le départ, on a été passif. Je n’ai pas l’explication. C’est un match à évacuer rapidement. On a un sprint de neuf matchs, il n’y a plus rien à calculer ! On doit assumer, 6-1, c’est sale« , affirme Benoît Tavenot l’entraineur adjoint du FC Metz en conférence de presse d’après match.

Plusieurs finales pour se sauver

Malgré le manque de points, les Messins vont affronter plusieurs concurrents directes pour essayer de se sauver en ligue 1. Ils affronteront Bordeaux (20ème), Clermont (17ème), Lorient(16ème) et Angers (14ème). Les Messins ont désormais leur destin au bout du pied.