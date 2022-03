Messi, Di Maria et Paredes seront bien de la partie pour les prochains matchs de l’Argentine.

Ce vendredi, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les deux derniers matches de qualification à la Coupe du monde contre le Venezuela, le 26 mars, et l’Équateur, le 30. On y retrouve notamment les trois Parisiens Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes.

L’Albicéleste, deuxième de la zone sud-américaine avec quatre points de retard sur le Brésil, a déjà validé son ticket pour le Qatar depuis le mois de novembre.