Dupraz le sait, les supporters de l’ASSE feront la différence pour accrocher le maintien en Ligue 1.

Toujours à la lutte pour le maintien en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne accueille ce soir (21h) l’ESTAC dans un duel qui s’annonce décisif pour la fin de saison. En cas de succès les Verts, 18e de Ligue 1, peuvent prendre un point d’avance sur Troyes, qui occupe la 15e place. Tendu avant la rencontre, Pascal Dupraz a tenu à mobiliser ses supporters avec un message passé en conférence de presse.

« Ce ne sera pas le même match qu’il y a deux semaines, parce que le match de Metz, c’est terminé. C’est une finale supplémentaire, une troisième finale des play-downs, des équipes sous la menace de relégation. Le groupe a travaillé avec beaucoup de confiance, de sérénité et beaucoup de détermination. On est davantage que vingt à défendre nos couleurs : on est vingt + 30 000. »