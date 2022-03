Encore auteur d’un gros match hier à Bâle, Matteo Guendouzi a tenu à souligner la bonne cohésion d’équipe à l’OM.

Alors que certains médias ont fait écho de l’ambiance pesante qui règne dans le vestiaire de l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi a profité de son passage au micro de RMC Sport hier soir après la victoire (2-1) face à Bâle en Ligue Europa Conférence pour remettre les choses au clair.

« Tous les joueurs sont concentrés depuis le début de saison. Des joueurs commencent remplaçants, d’autres démarrent. Il y en a qui ne rentrent pas. Je pense qu’on a suffisamment montré qu’on a un gros effectif. Des joueurs qui ont moins joué ont aussi fait de très bonnes performances. Il y a un très bon groupe. Ça se passe très bien à l’intérieur du vestiaire. Il y a une très bonne mentalité. Tout le monde veut le bien de l’équipe et du club. On l’a montré ce soir (hier) et à l’aller. On doit être focalisés sur le match contre Nice. On a la chance d’être sur les deux compétitions. Ce sera à nous de rester focus. »