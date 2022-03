Selon les informations de Deportes Cuatro, le FC Barcelone offre 190 millions sur cinq ans à Erling Haaland, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund.

Où jouera Erling Haaland la saison prochaine ? L’attaquant Norvégien, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, devrait quitter l’Allemagne pour l’Espagne. Pour le moment le Real Madrid et le FC Barcelone semblent en avance sur les autres clubs pour enrôler le « Cyborg ». Selon les informations de Deportes Cuatro, le club catalan offre 190 millions sur cinq ans à Erling Haaland avec un salaire qui démarrera à 20 millions d’euros annuels la saison prochaine et qui sera compris entre 50 et 55 millions d’euros sur les deux dernières années de contrat. Le marché des transferts estival n’a pas encore ses portes mais l’avenir du Norvégien sera l’un des dossiers à suivre.

Depuis qu’il a rejoint le Borussia Dortmund, Erling Haaland affole les compteur. L’attaquant de 21 ans a marqué 80 buts toutes compétitions confondues en 79 matchs avec le club allemand.