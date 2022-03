En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin prochain, Boubacar Kamara ne connaît toujours pas son avenir. S’il ne sera plus olympien la saison prochaine, Walid Acherchour semble avoir repéré les destinations idéales pour continuer sa carrière.

Il pense que le Milan AC et le BVB constitueraient des destinations intéressantes : « Il y aura par exemple plus de place au Milan AC avec le départ de Kessié, le Borussia Dortmund… Ce genre d’équipes là, oui. Par contre, si c’est pour aller s’enterrer et prendre un gros salaire comme Bruno Guimarães, comme Morgan Sanson… Il y a plein d’exemples de milieux de Ligue 1 qui sont partis en Premier League et je ne pense pas qu’ils aient fait le bon choix », a-t-il poursuivi sur les ondes de ‘RMC.’