Ce samedi, l’OGC Nice reçoit le Paris Saint-Germain, actuel leader de la Ligue 1. Un match qui s’annonce très intense et c’est le genre de matchs qui excite Dante.

Devant les médias, le capitaine brésilien du GYM est revenu sur cette affiche et il demande à ses partenaires de mettre de l’intensité et même s’inspire du FC Nantes, dernier vainqueur du PSG en championnat. « On sait tous que ça va être un match compliqué. Avec de très, très grands joueurs en face. Comme lors de nos deux premiers matchs contre eux cette saison, il faudra jouer avec du courage, de la personnalité, du caractère. Défendre autant et oser un peu plus devant pour les surprendre », a glissé le Brésilien.