En fin de contrat à l’issue de la saison, l’avenir de Boubacar Kamara semble s’écrire loin de son club formateur. Selon Jérome Rothen, le jeune milieu de terrain est le pilier de l’effectif.

« La vraie question est de savoir si Boubacar Kamara va rester ou non. Si l’OM va en Ligue des Champions, Kamara sera capital. Aujourd’hui on a l’impression qu’il est, à lui tout seul, l’équilibre de l’équipe. Le fait que l’OM ne prend que très peu de buts, c’est forcément que l’OM a une bonne défense, mais c’est également lié aux caractéristiques propres à Boubacar Kamara. On a l’impression qu’il est en avance sur tout. C’est le vrai point fort du côté de l’Olympique de Marseille », a déclaré le consultant RMC Sport.