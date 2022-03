Le mythique capitaine du XV d’Italie préfère rester à Toulon pour aider le club plutôt que rejoindre sa sélection pour les derniers matchs du Tournoi des Six Nations.

Dans une situation difficile comptablement en Top 14 avec une inquiétante avec une 12e place, Toulon n’est pas sorti d’affaire. Une opération sauvetage s’enclenche et l’international italien Sergio Parisse veut y prendre part. « La liste est sortie et je ne suis pas dedans. Ca avait été discuté avec l’entraîneur: je comptais pouvoir faire un match avec la Squadra mais je n’avais pas pris en compte qu’on aurait des matches en retard et que le club soit dans cette situation », a expliqué le troisième ligne en conférence de presse aujourd’hui.

L’Italien a ensuite poursuivi : « J’ai décidé de rester à Toulon parce qu’on a des matches importants pour le club (dès samedi chez la lanterne rouge Biarritz, ndlr). J’aurais pu être disponible mais j’ai décidé de rester. Il y avait un peu de déception de la part du staff. Dans la vie il faut faire des choix et j’ai toujours dit que ma priorité était le club. Mon choix s’est fait par rapport à notre situation, pour essayer d’aider le club à pouvoir se sortir de cette situation difficile ».