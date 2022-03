Eden Hazard, devenu indésirable au Real Madrid, souhaite rester en Espagne jusqu’à la fin de contrat en juin 2024, comme l’explique son frère, Kylian, dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws.

Eden Hazard au Real Madrid la saison prochaine ? Le belge de 31, qui a rejoint l’Espagne en 2019 contre un chèque de 115 millions d’euros a joué seulement 65 matchs pour un faible total de 6 buts et 10 passes décisives. Alors qu’il est poussé vers la sortie par ses dirigeants, l’ancien joueur du lOSC, pourrait rester dans la capitale espagnole jusqu’à la fin de son contrat soit jusqu’en juin 2024. Une possibilité expliquée par son frère, Kylian, qui évolue Racing White Daring de Molenbeek.

« Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s’y sent bien. Il a un contrat jusqu’en 2024 et je pense qu’il attendra jusque-là. Peut-être qu’Eden joue un peu moins maintenant et que l’équipe travaille sans lui. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit prouver qu’il est un bon remplaçant », a expliqué le petit frère d’Eden d’hazard lors d’une interview à Het Laatste Nieuws.

Depuis le début de la saison, le Belge a été très peu utilisé par Carlo Ancelotti. Il a joué 22 matchs toutes compétitions confondues pour un but et deux passes décisives.