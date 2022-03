Très apprécié par Massimiliano Allegri, Adrien Rabiot reprend petit à petit une place de titulaire. Un choix contesté en Italie. Le Français réalise des prestations médiocres qui consternent tout un pays…

Débarqué libre en provenance du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot ne cesse de décevoir en Italie. Pourtant, malgré des prestations médiocres, le Français semble conserver la confiance de son coach, Massimiliano Allegri. Titularisé à 31 reprise cette saison, l’ancien parisien n’a aucune influence sur le jeu de la Juventus Turin. Un constat accablant que l’Italie dresse et que partage Paolo Di Canio. L’ancien professionnel passé par la Lazio et par West Ham ne comprend pas les choix du technicien italien.

« Que fait Rabiot ? Il lie le jeu ? Au PSG, il a marqué 20 buts en 250 matchs avec une équipe qui se crée 20 actions de but par match, et il jouait milieu offensif, car c’est quelqu’un avec des qualités techniques, élégant… Il ne tire jamais, il ne fait jamais une passe verticale rapide à un coéquipier, il ne se projette pas. Il n’est pas décisif sur les centres et n’est pas présent dans la surface de réparation. Sait il réellement jouer au football ? » J’adore Max (Allegri, ndlr), on a souvent des idées en commun mais là, je ne suis pas d’accord avec celle-ci« , a lancé Paolo Di Canio sur les antennes de SkySport.