À la veille d’affronter le Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, Marco Verratti, milieu de terrain du Paris Saint-Germain, s’est confié aux médias du club. L’Italien, qui remporté l’euro 2020 cet été, a exprimé son bonheur et son amour pour le club de la capitale.

Marco Verratti et le Paris Saint-Germain est une véritable histoire d’amour. Le milieu de terrain, qui est arrivé en 2012 dans la capitale française où il remporté de nombreux trophées mais pas de Ligue des Champions, a fait une véritable déclaration d’amour au club et à la ville.

« Moi, je suis un peu à part, parce que je suis amoureux de ce club. J’ai grandi avec le club, ça fait 10 ans que je suis là. Mais c’est une équipe qui est spéciale. Spéciale en tout. C’est une équipe, qui, je le sais, un jour, fera encore plus que ce qu’elle fait aujourd’hui, et que ce sera encore plus magnifique. Après on sait tous qu’on a un grand objectif, et on se donne a fond pour l’atteindre. On sait qu’il y a aussi d’autres équipes qui ont le même objectif que nous, mais on se rapproche. On a fait une finale et une demi-finale sur deux années consécutives et ce n’est pas facile à réaliser dans cette compétition où on va toujours rencontrer de grandes équipes. Mais il faut essayer et tout donner. Il ne faut pas avoir de regrets, être à 100%. Et après on peut sortir du terrain avec la tête haute, parce qu’on a tout donné », a confié le petit hibou sur le site officiel du Paris Saint-Germain.

Un palmarès exceptionnel

Avec le Paris Saint-Germain, Marco Verratti, qui a joué 369 matchs toutes compétitions pour 11 buts et 59 passes décisives, a remporté de nombreux trophées dont sept championnat de france de Ligue 1: 7 Ligue 1 (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020), 6 Coupe de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021), 6 Coupe de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020), 8 Trophée des Champions (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)

Mercredi soir, Marco Verratti sera titulaire face au Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions et devra tout donner pour aider son équipe à son qualifier pour les quarts de finale de la plus belle des compétitions.