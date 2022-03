En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille en juin 2022, Boubacar Kamara sera libre dans quelques mois et un départ paraît inéluctable mais pas pour n’importe quel club. C’est notamment le cas de Crystal Palace.

D’après les différents médias anglais, Boubacar Kamara serait décidé à ne pas rejoindre le club anglais de Crystal Palace durant le mercato estival. Le milieu de terrain olympien, en fin de contrat dans quelques mois privilégie un challenge sportif plus important et il ne serait donc pas intéressé pour évoluer sous les ordres de Patrick Vieira au sein des Eagles de Palace. Kamara souhaite viser plus haut et il devrait encore réfléchir pour son avenir. Notons tout de même qu’une prolongation de contrat n’est pas à exclure, même si ce n’est pour le moment pas la tendance. Affaire à suivre…