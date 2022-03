Devenu capitaine du FC Nantes, Alban Lafont (23 ans) réalise une très grosse saison sous le maillot des Canaris et le gardien international espoirs de l’Equipe de France a véritablement passé un cap en Ligue 1.

Star du FCN cette saison, il se sent bien en Loire-Atlantique mais malgré celà, il ne ferme pas complétement la porte à un éventuel départ dans les prochains mois. Il veut se laisser le temps de la réflexion et espère aussi gagner un titre avec le FC Nantes qui est en finale de la Coupe de France cette année. « Le club ne joue plus l’Europe depuis plusieurs années, sans même parler de la possibilité de gagner un titre (Nantes joue la finale de la Coupe). Si je pense à autre chose, c’est que je n’ai rien compris. Je rêve de jouer dans de grands championnats, de gagner des titres, de jouer l’Europe, de m’imposer dans un club de l’élite… Tout ce qu’il y a de plus naturel pour un compétiteur. En Espagne ? Oui, pourquoi pas… » A confié l’ancien de la Fiorentina lors d’un entretien accordé à « Marca. » Pour rappel, Lafont est sous contrat avec l’actuel 6e de Ligue 1 jusqu’en juin 2024.