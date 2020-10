Le président du groupe Mediapro, Jaume Roures, a tenu une conférence de presse ce mercredi matin.

Le boss du groupe Mediapro a annoncé une conciliation avec la LFP. “Le plus important aujourd’hui c’est de répondre à la demande du conciliateur, on a trouvé un processus de discussions avec la LFP. On a tous les atouts pour que tous les agents trouve une solution. Le contrat est là pour durer. Ça restera confidentiel. On aurait pu penser que le manque de supporters en tribunes aurait pu favoriser les abonnements. Mais ça ne marche pas comme ça”, a indiqué Jaume Roures face aux médias.

Avant d’ajouter : “Nous avons gagné un appel d’offres il y a deux ans. Il n’était pas surpayé, en comparaison avec les autres ligues européennes. Pour 80% de la Ligue 1 et 780 millions, c’était un prix correct. Les associés chinois sont entrés par la suite dans notre capital. Notre projet était pour quatre ans. Nous le maintenons. On savait qu’il ne serait pas rentable dès la première année. On savait qu’on aurait pas des millions d’abonnés dès le premier jour. On se tient à ce projet.”

Pour rappel, en début de semaine, l’Assemblée Générale de la Ligue de football professionnel (LFP) a validé un prêt de 120 millions d’euros face au non-paiement de Mediapro. Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont voté à l’unanimité le prêt auprès d’une banque pour palier à la défaillance de Mediapro. Rien de surprenant. Les clubs sont au pied du mur. Le montant du prêt pourrait grimper, en cas de besoin, jusqu’à 300 M€. La LFP devrait injecter 50 M€ de ses fonds propres. De fait, les clubs sont couverts pour les échéances d’octobre et de décembre. Si Mediapro a raflé l’essentiel des droits contre 814 M€ par an, la facture de Canal+ n’est pas anodine avec 330 M€ par an pour deux affiches de Ligue 1 par journée. La chaîne cryptée pourrait elle aussi demandé une petite ristourne.