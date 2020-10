Le pilote Racing Point, Lance Stroll, a révélé qu’il a été testé positif au Covid-19 dans les heures qui ont suivi le Grand Prix de l’Eifel.

“Je veux juste faire savoir à tout le monde que j’ai récemment été testé positif au Covid-19 après le week-end du GP de l’Eifel. Je suis désormais à 100% et j’ai depuis été testé négatif. Pour préciser ce qui s’est passé, je suis arrivé au Nürburgring après avoir été testé négatif durant les tests pré-course. Le samedi matin, j’ai commencé à me sentir mal et je me suis levé avec un estomac dérangé. J’ai suivi le protocole de la FIA et je me suis isolé dans mon motorhome, je ne suis pas revenu dans le paddock”, a indiqué le pilote sur Instagram.

Avant de poursuivre : “Je n’étais pas apte à piloter donc je suis rentré chez moi tôt dimanche matin. Et comme je me sentais encore mal, j’ai fait un test Covid dimanche soir. Le jour suivant, les résultats sont revenus positifs, donc je suis resté en isolement à la maison pour les 10 jours suivants. Heureusement, mes symptômes étaient plutôt légers. J’ai encore été testé lundi cette semaine et mes résultats étaient négatifs. Je me sens en grande forme et j’ai hâte d’être de retour dans l’équipe et de courir au Portugal.”