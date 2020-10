Zinédine Zidane au centre des critiques depuis plusieurs jours.

Après la défaite contre Cadix (0-1) en Liga et juste avant la Ligue des Champions, le Real Madrid est au centre des critiques en Espagne. Avant d’affronter le Shakhtar Donetsk lors de la première journée de la C1, l’entraîneur Zinédine Zidane a souhaité répondre aux critiques de la presse.

“Nous sommes tous dans le même bateau et les critiques nous rendent plus forts. C’est logique qu’il y ait des critiques lorsque vous êtes un club comme le Real Madrid et que vous faites un match comme celui de l’autre jour. La seule chose que nous pouvons et devons faire, c’est de nous remettre au travail et penser au prochain match. Ce qui est bien, c’est qu’il y a un match tous les trois jours. Nous méritons les critiques, nous tous et moi le premier. Car au bout du compte, c’est moi qui suis responsable de tout ça, pas les joueurs”, a indiqué le technicien français.