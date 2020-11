Forfait pour le match de l’Equipe de France contre la Finlande mercredi dernier, Kylian Mbappé n’est pas du tout sûr de disputer le très gros choc face au Portugal ce soir sur la pelouse de l’Estadio Da Luz.

Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps laisse planer le doute sur une possible titularisation de la star du Paris Saint-Germain au coup d’envoi. « Il (Kylian Mbappé) va faire la première partie de l’entraînement à part, parce qu’il a un travail spécifique. Et on verra par la suite. J’attendrai ce qu’il se passe à l’entraînement (pour décider de le titulariser ou non). Un point sera fait demain matin pour voir comment ils sont, les uns et les autres, avant les décisions du match. » Explique Deschamps lors de sa conférence de presse.

Pour rappel, Kylian Mbappé souffre des ischios-jambiers et n’a plus joué depuis le match à Nantes le 31 octobre dernier en Ligue 1.