Alors que les monoplaces continuent de rouler sur l’asphalte, s’apprêtant à boucler une saison 2020 hors norme, le petit monde de la Formule 1 se projette déjà vers 2021. La Fédération Internationale d’Automobile (FIA) a dévoilé, mardi, le calendrier prévisionnel pour l’année prochaine. Avec 23 Grand Prix disséminés aux quatre coins de la planète, dont le petit nouveau d’Arabie Saoudite, un programme XXL attend les pilotes.

La FIA a décidé de durcir le rythme. Alors que l’épilogue de cette saison 2020, impactée par la pandémie mondiale, approche à grands pas, les promoteurs de la Formule 1 pensent déjà à 2021. Dévoilé mardi, le calendrier prévisionnel de la saison prochaine sera historique. Pour la première fois depuis la création du Championnat en 1950, 23 Grands Prix, dont un qui fait son apparition, attendent les pilotes aux quatre coins du globe. Cependant, une petite zone d’ombre subsiste. Suite à l’annulation du GP du Vietnam en raison d’un contexte politique mouvementé, la FIA doit trancher entre la Chine et l’Espagne pour lui trouver un remplaçant le 25 avril. Hormis ce petit détail à régler, cette nouvelle saison ne devrait pas surprendre les passionnés de Formule 1. En effet, elle aurait été la copie conforme de 2020 si l’épidémie de coronavirus ne s’en était pas mêlée. A une exception près : l’apparition d’une nouvelle destination en Arabie Saoudite, prévue pour fin novembre.

Le Grand Prix de France fait son retour

C’est devenu une tradition, le bal sera ouvert en Australie du côté de Melbourne le 21 mars. En découvrant la suite des hostilités, les Frenchy du paddock, Pierre Gasly et Esteban Ocon, ont sûrement dû manifester leur joie. Le 27 juin, les deux jeunes pilotes pourront faire vrombir de nouveau leur moteur sur le circuit du Castellet pour le premier rendez-vous de l’été. Ensuite, un lourd programme attend les écuries et les stars de la F1. Deux séries de trois courses consécutives (Belgique-Pays-Bas-Italie et Russie-Singapour-Japon) qui promettent d’être spectaculaires. Avec ce programme dense et alléchant, les fans de la discipline vont être ravis. Mais Romain Grosjean, qui a annoncé ranger son volant pour de bon à la fin de la saison, s’inquiète de cet enchaînement infernal : « Vingt-trois courses l’an prochain, je souhaite bon courage aux pilotes. A pousser le bouchon toujours plus loin, j’ai peur qu’il y ait une explosion en plein vol. »

Enfin, comme l’ont rappelé les dirigeants de la Formule 1, ce calendrier 2021 ultra chargé, est susceptible d’être remodelé si l’épidémie de coronavirus ne parvient pas à être endiguée. En attendant, sauf accident, 2020 attend le couronnement de Lewis Hamilton pour la septième fois sur le toit du monde.

Le calendrier de la saison 2021 :

21 mars – GP d’Australie (Melbourne)

28 mars – GP de Bahreïn (Sakhir)

11 avril – GP de Chine (Shanghai)

25 avril – à déterminer

9 mai – GP d’Espagne (Barcelone)

23 mai – GP de Monaco

6 juin – GP d’Azerbaïdjan (Bakou)

13 juin – GP du Canada (Montréal)

27 juin – GP de France (Le Castellet)

4 juillet – GP d’Autriche (Spielberg)

18 juillet – GP de Grande-Bretagne (Silverstone)

1er août – GP de Hongrie (Budapest)

29 août – GP de Belgique (Spa)

5 septembre – GP des Pays-Bas (Zandvoort)

12 septembre – GP d’Italie (Monza)

26 septembre – GP de Russie (Sotchi)

3 octobre – GP de Singapour

10 octobre – GP du Japon (Suzuka)

24 octobre – GP des Etats-Unis (Austin)

31 octobre – GP du Mexique (Mexico)

14 novembre – GP du Brésil (Sao Paulo)

28 novembre – GP d’Arabie Saoudite (Jeddah)

5 décembre – GP d’Abu Dhabi