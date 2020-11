Depuis quelques heures la rumeur Sergio Ramos au Paris Saint-Germain prend de l’ampleur. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin 2021, le capitaine de l’Espagne pourrait être libre dans quelques mois.

Du coup, le club de la capitale française envisage de tenter une approche et proposer un gros contrat au capitaine du Real Madrid pour le convaincre de signer à partir de la saison prochaine. Malgré tout pour Grégory Ascher, la possible venue de Ramos ne serait pas une si bonne nouvelle que ça.

« Si Ramos vient l’année prochaine, Tuchel n’est plus là. Vous n’avez pas besoin d’un joueur qui va vous déstructurer derrière à 35 ans et demi. Enfin, ce n’est pas cohérent avec la situation Covid. Et je veux voir Ramos finir au Real Madrid, » a annoncé le journaliste sur « la Chaine l’Equipe ».