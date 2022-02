Samedi soir, le Paris Saint-Germain s’est imposé, 3-1, contre l’AS Saint-Etienne lors de la 26e journée de Ligue 1. Durant cette rencontre, Kylian Mbappé a inscrit un doublé lui permettant de devenir le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club avec 156 buts. Le champion du monde 2018 doit marquer 44 buts pour devenir le meilleur buteur du club de la capitale.

Kylian Mbappé rentre un peu plus dans la légende du Paris Saint-Germain. Le champion du monde 2018, qui s’est offert un doublé face à l’AS Saint-Etienne, est devenu le deuxième meilleur buteur du club de la capitale avec 156 buts toutes compétitions compétitions. le numéro 7 parisiens doit maintenant marquer 44 buts pour égaler le record de Edinson Cavani et ainsi devenir une légende du club de la capitale en devant le meilleur buteur de l’histoire.

Problème, Kylian Mbappé sera en fin de contrat à l’issue de la saison, s’il n’a toujours pas prolongé son contrat, les discussions ont repris avec les dirigeants parisien pour une prolongation courte durée, qui va peut-être lui permettre d’atteindre la barre des 200 buts avec le maillot du club de la capitale et ainsi battre le record d’Edinson Cavani.

À l’issue de la rencontre, face à l’ASSE, le meilleur joueur du monde actuellement a laissé la porte ouvert à une prolongation: « Bien sûr, il reste Edi, a répondu Mbappé. On va voir comment ça va se passer. Mais être le meilleur buteur de l’histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus, forcément. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais il faut continuer parce que ça a toujours été mon objectif de laisser une trace dans la mémoire des gens. J’ai toujours fait en sorte d’être numéro un donc il faut continuer à essayer d’aller le chercher. Il reste des matchs. Mais ce n’est pas non plus l’obsession. L’obsession ce sont quand même les titres. C’est la Ligue des Champions, la Ligue 1, ce dixième titre qui serait important pour le club. Et si je reste concentré, je vais encore marquer pas mal de buts »

Premier joueur à atteindre les dix buts et autant de passes décisives en Ligue 1 (14 buts et 10 passes décisives), Kylian Mbappé a également l’objectif de remporter une Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain d’autant plus que la finale aura le 28 mai prochain au Stade de France.