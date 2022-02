Défenseur central de l’Olympique de Marseille, Luan Peres n’a pas vraiment apprécié le match nul 1-1 face à Troyes ce dimanche soir en Ligue 1.

Après la rencontre, le Brésilien est revenu sur la prestation olympienne et il émet quelques doutes sur la fin de saison si l’équipe ne montre pas un meilleur visage, beaucoup plus conquérant. « On est triste bien sûr, on avait bien commencé ce match, on avait la possession. La deuxième période n’a pas été bonne, on a joué trop longtemps derrière. C’est le football, il faudra prendre trois points lors du prochain match. On doit progresser, s’améliorer. Le dernier match à domicile on perd, là on fait match nul. On essaie d’aller en Ligue des Champions, il faudra faire mieux contre Monaco et essayer de retrouver la victoire. En début de saison, on avait remporté beaucoup de matchs, mais là on ne joue pas très bien, on doit revenir à ce qu’on faisait avant », a lâché le Brésilien au micro d’Amazon Prime Vidéo.