Trouver un abri pour sa voiture est un problème pour tous, pas seulement les stars du football ! Nous allons vous présenter aujourd’hui une solution d’abri de jardin tout à fait innovante et respectueuse de l’environnement.

Un véhicule doit rester à l’abri des intempéries, été comme hiver. Avez-vous entendu parler de la solution Carport Auto Ces abris en aluminium ont été conçus par la société Trigano Jardin, une entreprise Française basée à Cormenon dans le Loir-et-Cher (41), qui fabrique depuis plus de 50 ans des jeux de plein air tels que des toboggans, des maisonnettes, des portiques et balançoire, mais aussi des équipements de jardin. Trigano Jardin a mis en place une démarche développement durable avec notamment l’obtention du Label FSC. Une démarche respectueuse de l’environnement. Le tout « Made in France » !

Les abris en aluminium sont très abordables

Pour protéger votre voiture dans le jardin, Trigano vous propose des carports aluminium qui sont suffisamment grands et fonctionnels pour abriter une ou deux voiture(s), mais aussi une remorque ou encore un hors-bord. Ces abris pour voiture allient robustesse et esthétique, le tout pour un budget tout à fait raisonnable. Ces abris sont en effet bien moins coûteux qu’un garage « en dur ».

Il existe différents modèles à adosser à une maison ou implanter dans une cour, par exemple. Le design de ces abris Carport proposés par Trigano Store est élégant. Comme le précisent nos confrères de Caradisiac, ces abris sont aussi simples à réparer. Chaque pièce défectueuse peut être facilement remplacer. Trigano s’engage d’ailleurs, dans le cadre de sa démarche de développement durable, à lutter contre l’obsolescence programmer en garantissant la disponibilité de ces pièces de rechange. Ajoutons que Trigano offre un service après-vente basé en France.

Même si vous n’avez pas autant de voitures que Ronaldo, pensez à les protéger !

Certes, vous n’avez certainement pas autant de voitures que Cristiano Ronaldo. La star portugaise du football est fan de bolides de courses. Il aurait acquis au fil des années une trentaine de modèles uniques pour un budget global incroyable. Selon les experts, CR7 posséderait à ce jour pas moins de 30 supercars des marques les plus prestigieuses dont la Bugatti Centodieci, qui n’a été produite qu’en 10 exemplaires seulement à travers le monde. La star de Manchester United possède également plusieurs modèles de luxe des marques Ferrari, Lamborghini et Maserati. Même s’il ne se prive pas également d’autres marques non italiennes mais pas moins prestigieuses comme Rolls-Royce ou Mercedes. Ronaldo, c’est certain, a besoin non pas d’un mais de plusieurs abris pour ses bolides !

Mais revenons à nos moutons. On résume : un carport est donc un abri de jardin en aluminium ou en bois destiné à protéger votre voiture contre les intempéries. C’est une solution économique et respectueuse de l’environnement, mais néanmoins tout à fait robuste et élégante. Facile à nettoyer, facile à entretenir, à réparer, à déplacer éventuellement…

Maintenant, la question que vont se poser nos amis footballeur (ou pas) : quel modèle choisir ? Adossé à la maison ou pas ? En bois ou en aluminium, voire en acier ? Quelles dimensions ? Pour répondre à toutes ces questions, un coup d’oeil au catalogue du fabricant s’impose.

C’est par ici : www.triganostore.com