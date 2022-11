Passé du rêve à la réalité, le Real Madrid aurait fait table rase de ses convoitises passées pour se focaliser, désormais, sur Khvicha Kvaratskhelia.

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid avait pour priorité de s’offrir une nouvelle tête d’affiche capable de le remplacer. Si Eden Hazard n’est pas parvenu à prendre cette place, les Madrilènes voulaient faire de Kylian Mbappé ou d’Erling Braut Haaland la base de leur prochaine équipe de Galactiques. Un projet désormais révolu. L’été dernier a été riche en enseignements et le Real Madrid souhaiterait se construire un collectif solide plutôt que d’accumuler les stars. ET c’est dans ce cadre que l’Italie s’avance avec de sérieux arguments pour séduire Carlo Ancelotti et sa cellule de recrutement.

Selon les informations divulguées par Todo Fichajes, le Real Madrid aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa nouvelle convoitise. Conscients de l’intérêt qu’il suscite, les Madrilènes auraient déjà entamé les premières discussions avec la Napoli qui ne voudrait néanmoins pas entendre parler d’éventuelles négociations avant la fin de la saison. S’il sera difficile de convaincre Aurelio De Laurentiis de le céder, le Géorgien serait, quant à lui, très séduit à l’idée de défendre les couleurs du Real Madrid.