En plein mercato estival, à cause de certaines divergences, Jorge Sampaoli n’a pas hésité à claquer la porte de l’OM. Rapidement remplacé par Igor Tudor, le président Longoria a finalement estimé que le départ de l’Argentin n’a fait qu’avancer d’un an le plan déjà prévu…

« Concernant Tudor, nous ne comptions pas sur le départ de Sampaoli. L’idée était de muter vers un football plus physique la saison prochaine. Nous avons anticipé d’un an, a confié l’Espagnol dans les colonnes du journal AS. L’arrivée de Ribalta (le directeur du football, ndlr) a été fondamentale. Javier était quelqu’un qui croyait beaucoup à cette idée du football dans lequel on voulait évoluer », a expliqué Longoria.