Qualifié pour les 16èmes de finale de la Ligue Europa, Antoine Kombouaré vit un rêve éveillé que des géants pourraient bien entériner.

“On est des nains, on est petits. On va continuer à découvrir et apprendre dans cette compétition. La priorité reste le championnat. On va avoir des étoiles plein les yeux. Dans le vestiaire, j’entendais les joueurs parler du Barça et de la Juve… On va continuer à rêver. Mais on voulait surtout gagner pour ne pas avoir de regrets”, a déclaré Antoine Kombouaré en conférence de presse, à l’issue du succès glané par ses hommes en Grèce.

Des déclarations lourdes de sens pour le FC Nantes qui, en étant deuxième de son groupe, devra s’attendre à franchir un obstacle dantesque en 16èmes de finale. Les Canaris pourraient tomber contre l’Ajax Amsterdam, le Sporting CP, le Bayer Leverkusen, le FC Barcelone, le FC Séville, la Juventus Turin, le Shakhtar Donetsk ou encore le RB Salzburg. Tant d’écuries qui peuvent faire rêver les hommes d’Antoine Kombouaré, ainsi que leurs supporters, mais qui pourrait bien signer la fin d’une campagne européenne d’ores et déjà réussie.