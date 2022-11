Milieu de terrain du Paris Saint-Germain Fabian Ruiz est forfait pour les deux prochaines rencontres du club de la capitale. Le couperet est tombé pour la recrue estivale espagnole.

Sorti sur blessure après vingt minutes de jeu contre la Juventus mercredi soir, le milieu de terrain Fabian Ruiz est fixé. D’après les informations du quotidien L’Equipe, l’international Espagnol souffre d’une blessure musculaire qui va le mettre au repos au minimum pour deux semaines. Il ne rejouera donc plus jusqu’à la Coupe du Monde et déclare forfait pour les deux matchs à venir contre Lorient ce dimanche (à 13h) et face à Auxerre la semaine prochaine.