A la tête du RB Leipzig depuis 2014, Oliver Mintzlaff quittera la présidence de l’écurie allemande le 15 novembre prochain.

« Oliver Mintzlaff quittera ses fonctions de directeur général et PDG de RB Leipzig à compter du 15 novembre 2022. Cette étape est due à la nouvelle responsabilité en tant que CEO Corporate Projects & Investments chez Red Bull. Jusqu’à nouvel ordre, la direction de RB Leipzig sera assurée par les gérants Florian Hopp et Johann Plenge. Comme déjà annoncé, Max Eberl complétera la direction en tant que directeur général du sport en décembre 2022 et sera responsable de l’ensemble du domaine sportif. Oliver Mintzlaff restera associé de manière responsable au RB Leipzig et sera à la disposition du club en tant que membre du conseil de surveillance à l’avenir« , peut-on lire dans un communiqué officiel publié par le RB Leipzig.