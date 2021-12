Le nouveau coach de Manchester United met la pression sur Anthony Martial, qui chercherait à quitter le club cet hiver.

De passage en conférence de presse ce lundi, Ralf Rangnick a fait le point sur les envies de départ d’Anthony Martial.

« Je ne communique pas avec les agents via les médias. Le joueur n’en a pas parlé avec moi ou avec nous. S’il a vraiment le souhait d’aller dans un autre club, ce devrait être le joueur qui en informe le conseil d’administration ou moi-même ». Avant d’ajouter au sujet de la blessure du Français : « Après la dernière séance d’entraînement avant le match contre Crystal Palace, après s’être entraîné avec l’équipe, il a informé le médecin et le département médical qu’il ne serait pas disponible car la douleur dans son genou est trop importante. Nous devons attendre et voir ».