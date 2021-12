Pour le journaliste Kévin Diaz, la seule solution pour éviter la relégation en Ligue 2 serait une vente immédiate du club.

Consultant de l’After Foot sur RMC, Kévin Diaz tire la sonnette d’alarme concernant la situation sportive de l’ASSE. Lanterne rouge de Ligue 1, le club du Forez attire de moins en moins d’acheteurs potentiels.

« On ne comprend plus ce qui se passe à Saint-Étienne. On ne comprend plus, parce qu’il n’y a plus de ressort. Cela fait des semaines que la vente est évoquée. Si les dirigeants aiment vraiment ce club, aiment vraiment ces couleurs, il est temps de le laisser partir. Le club, il faut le vendre maintenant, c’est maintenant qu’il a encore de la valeur. Il reste six à huit mois, tu peux encore redresser le club. Tu es à deux points du premier non relégable. Ce n’est pas au mois de février avec dix points de retard que tu vas vendre, ou alors tu vas le vendre des cacahuètes. Il faut que les présidents fassent le deuil du club, le mettent dans les mains de personnes qui vont avoir des ambitions. Il faut tourner la page à un moment. »