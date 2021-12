Impressionné par le travail de Kombouaré, Denis Balbir a rendu un bel hommage à l’ancien coach du PSG.

Dans sa chronique hebdomadaire, le journaliste Denis Balbir a cette fois voulu rendre hommage au FC Nantes d’Antoine Kombouaré, renversant vendredi dernier face au RC Lens (3-2).

« Comme on pointe souvent du doigt la responsabilité de l’entraîneur quand ça va mal, j’ai aujourd’hui envie de mettre en avant le travail d’Antoine Kombouaré. Injustement, on voyait le Kanak comme le ‘loser magnifique’, comme l’amateur de golf paresseux dans le travail. Pour le connaître depuis des années, Antoine Kombouaré est quelqu’un de très humain, de très droit, de très franc. Il échange énormément avec ses joueurs, aime les piquer au vif… A Nantes, il y a une adhésion au discours. Il a amené une prise conscience chez les joueurs. Ces derniers ont compris qu’ils avaient le potentiel pour exister dans ce championnat. Deux joueurs symbolisent ce changement de cap : Pedro Chirivella au milieu et surtout Alban Lafont dans les buts. A l’arrivée d’Antoine Kombouaré, Lafont sortait d’une saison moyenne et avançait maladroitement ses pions pour partir vers une équipe qualifiée pour l’Europe. Aujourd’hui, il est le capitaine des Canaris et affiche un vrai niveau international. Il est en train de retrouver ce qui avait fait de lui un très grand Espoir à son poste avant son départ en Italie. Cette renaissance veut tout dire. Antoine Kombouaré a su, avec justesse, rebâtir une épine dorsale. Par ses mots, il a su chasser le doute de l’esprit de ses très bons joueurs en sommeil. »