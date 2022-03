En quête de nouveaux trophées, Cristiano Ronaldo est arrivé à Manchester United pour renouer avec ses ambitions. Une nouvelle étape qui pourrait tourner au fiasco. Le Portugais est déjà proche d’un départ. Trois écuries s’avancent pour l’enrôler dont deux plus qu’inattendues…

La saison est compliquée pour Manchester United. Malgré de belles arrivées lors du dernier mercato estival, les Reds Devils ont enchaîné les déconvenues ponctuées par le limogeage express d’Ole Gunnar Solskjaer. Remplacé par Ralf Rangnick à la tête du club, les performances n’ont pas véritablement évolué. Le technicien allemand serait d’ailleurs en grandes difficultés au sein du vestiaire mancunien. A la lutte pour une qualification en Ligue des Champions, rien n’est encore assuré et l’Europa League pourrait finalement leur tendre les bras. Un échec que ne veut surtout pas vivre Cristiano Ronaldo. Le Portugais pense déjà à un départ potentiel et aurait même menacé ses dirigeants de quitter le club en fin de saison en cas d’échec sportif. Une opportunité que trois écuries européennes veulent saisir.

Selon les informations de la presse italienne, et plus précisément de CalcioMercato, Cristiano Ronaldo serait courtisé par trois clubs aux ambitions démesurées : le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et l’AS Roma. Si l’intérêt du club de la capitale n’est pas une surprise, ceux de l’écurie allemande ou de la Louve sont plutôt inattendus. Néanmoins, tout ceci peut s’expliquer. En Bavière, les dirigeants du Bayern serait prêt à enrôler Cristiano Ronaldo pour pallier le départ pressenti de Robert Lewandowski, qui souhaite rejoindre le Real Madrid. Du côté de l’AS Roma, José Mourinho pourrait faire pencher la balance et convaincre son ancien buteur de faire son grand retour en Italie. Le Portugais pourrait aider l’écurie romaine à redorer son blason.

