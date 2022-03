Formé au PSG, Kingsley a rapidement quitté le nid pour s’engager avec la Juventus Turin. Un départ que le Français, leader offensif du Bayern Munich, évoque pour la première fois.

Âgé d’à peine 25 ans, Kingsley Coman a d’ores et déjà tout gagné dans sa jeune carrière. Formé au Paris Saint-Germain, le Français n’était pas considéré par ses dirigeants et un départ était une évidence tout comme son talent révélé au grand jour du côté de la Juventus Turin comme au Bayern Munich. Joueur reconnu à l’international, il est désormais l’un des meilleurs à son poste. Désabusé, le PSG peut nourrir des regrets alors que son départ aurait pu ne jamais se réaliser…

« Ce n’était pas financier. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu. Cette situation, je ne pouvais pas l’avoir au PSG. J’avais demandé un prêt qui n’avait pas été accepté et c’est par la suite que j’ai pris cette décision. Ce qui est difficile dans la situation du PSG, c’est qu’ils veulent des résultats tout de suite. Avec le développement des jeunes, on n’a pas de résultats tout de suite, il faut attendre trois ou quatre ans. Peut-être qu’ils n’avaient pas cette patience là« , a déclaré Kingsley Coman sur le plateau du Canal Football Club.