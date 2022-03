Suite de la NBA la nuit dernière avec les résultats. Au programme, les 9 affiches de la nuit avec les victoires d’Utah, Boston, San Antonio ou encore les Raptors de Toronto contre les Knicks de New York.

Les résultats de la nuit :

Commençons par la victoire d’Indiana dans le duel des mal classés face aux Trail Blazers de Portland. Les Pacers se retrouvent 13e à l’est avec 25 victoires pour 47 défaites, tandis que Portland pointe aujourd’hui à la 12e place à l’ouest avec un bilan de 26 succès pour 44 revers. Toronto l’emporte face à Philadelphie avec un très bon Pascal Siakam auteur de 26 points et 5 passes et les Raptors enchaînent, tout comme Memphis qui s’impose facilement contre Houston. Succès aussi du Jazz d’Utah face à New York avec 36 points de Donovan Mitchell et les 14 points et 9 rebonds d’Evan Fournier. En face, 24 points de Barrett et 17 pour le Français Evan Fournier. Victoire de Phoenix en prolongation contre les Kings de Sacramento avec les 31 unités de Devin Booker.

Rudy & Evan



🇫🇷 @RudyGobert27 : 14 PTS / 9 REB / 4 BLK / 10-12 FT

🇫🇷 @EvanFourmizz : 17 PTS / 2 AST / 2 STL / 5x 3PM



Le Jazz l'emporte 108-93 au MSG pic.twitter.com/UKmrBXvsX9 — NBA France (@NBAFRANCE) March 21, 2022

Atlanta chute une fois de plus et pour la 36e fois de la saison face aux Pelicans de New Orleans. Les Hawks sont toujours englués à la 10e place, tandis que les Pels relèvent un peu la tête avec une 30e victoire cette saison contre 41 défaites. Grâce à un Wendell Carter Jr. en grande forme avec 30 points et 16 rebonds, Orlando l’emporte sur OKC. Exploit aussi de San Antonio face aux Warriors de Golden State et un Josh Richardson à 25 points. Dernier match de la nuit et nouvelle victoire des Celtics de Boston avec un gros match du duo Tatum-Brown auteurs de 30 points chacun. En face, Nikola Jokic termine 23 points et 8 rebonds mais ne peut empêcher la défaite de son équipe, la 30e de la saison.