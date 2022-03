Ce dimanche l’Olympique de Marseille a décroché un nouveau succès en Ligue 1 en venant à bout de l’OGC Nice 2 buts à 1 sur sa pelouse du Stade Vélodrome. Un match observé avec attention par Yoan Cardinale qui rend un bel hommage au technicien olympien Jorge Sampaoli.

Ancien gardien de but de l’OGC Nice, Yoan Cardinale est revenu sur ce match et la performance du groupe de Jorge Sampaoli face à son ancienne équipe. Il valide le résultat mais aussi la méthode du coach de l’OM. « C’est quelqu’un de spécial, Jorge. C’est un coach qui s’agite beaucoup sur le banc, mais moi je trouve ça plutôt bien. Il faut des personnages comme ça dans notre championnat. On voit qu’il est investi à fond dans son rôle, pour son club. Ça fait partie des personnalités que j’aime bien. Ses joueurs aussi, il les balade pas mal sur le terrain… Ça, j’aime un peu moins par contre ! Pour avoir échangé avec deux, trois joueurs de l’OM, que je ne citerai pas, ils ne comprennent pas toujours ce qu’ils doivent faire, comme le rôle de leurs coéquipiers autour. C’est un peu la loterie parfois. » A indiqué Cardinale dans l’émission ‘Gym Tonic.’