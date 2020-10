Arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani a joué pour la première fois en Premier League avec sa nouvelle équipe ce samedi contre Chelsea (0-0). Son entraîneur a jugé sa prestation.

L’attaquant Edinson Cavani est entré en jeu à la 58ème minute pour remplacer Daniel James. Bien qu’il n’ait pas été buteur cette fois-ci, l’Uruguayen a fait son effet. L’entraîneur Ole-Gunnar Solskjaer s’est montré satisfait.

“Il a montré un aperçu de ce qu’il peut faire. Il nous donnera une présence dans la surface. Il a des mouvements intelligents, de grandes courses. C’est un avant-centre expérimenté et plus nous amènerons le ballon dans et autour de la surface, plus nous obtiendrons des buts de sa part. Il est arrivé et a déjà une influence à l’entraînement, mais nous savons qu’il a besoin de temps de jeu pour bénéficier de son sens du but” a-t-il déclaré pour le site officiel du club.