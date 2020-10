David Ginola a accordé un entretien exclusif à Sport.fr. L’ancienne star du PSG a évoqué cette nouvelle saison de Ligue 1.

L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et nouvel ambassadeur PokerStars Sports a donné son avis sur cette nouvelle saison de Ligue 1. David Ginola espère encore le retour d’une concurrence très forte entre les PSG et l’Olympique de Marseille. “Si Paris garde son effectif au complet il est évidemment favori. Toutefois, je pense que des clubs comme l’OM avec Villas-Boas sont capables de faire une très bonne saison. Ce serait bien de retrouver la lutte entre Paris et Marseille. Ce serait une bonne chose pour le championnat de France”, a indiqué David Ginola dans un entretien exclusif accordé à Sport.fr et à retrouver ici !

Avant de poursuivre sur le mercato marseillais. Pour David Ginola, il faut attendre la trêve de Noel avant de juger les achats du club phocéen cet été. “Attendons après Noël, a indiqué l’ambassadeur PokerStars. Pour voir quelles équipes ont fait les bonnes opérations. Mais c’est vrai qu’on attend beaucoup de l’OM afin de voir s’il pourrait concurrencer Paris, mais aussi de Lyon.”