Alun Wyn Jones (capitaine du pays de Galles) s’est exprimé après la défaite de son équipe face au XV de France (38-21).

“On est très déçus avec ce résultat. On avait bien démarré la première période et la deuxième aussi. Mais on n’a pas su capitaliser autant qu’on l’aurait voulu. On a entamé la deuxième période avec un déficit et on sentait leur dynamique. Notamment autour de la 65e minute, on perd trop de ballons et ils ont marqué en contre-attaque. On a pourtant montré de bonnes choses par moments mais on a aussi eu des soucis en défense qu’on ne peut pas excuser.“