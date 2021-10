De retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo ne cesse de sauver ses coéquipiers en enchaînant les buts. Malgré tout, ses performances ne semblent pas plaire à tous et les critiques sont déjà de sortie, certains jugeant son implication défensive bien trop insuffisante. Des propos qui passent au-dessus de la star portugaise de 36 ans qui y répond avec humour… et tranchant.

« L’aspect défensif fait aussi partie de mon travail. Les gens qui ne veulent pas voir ça, c’est parce qu’ils ne m’aiment pas, mais pour être honnête j’ai 36 ans, je gagne tout, donc vais-je m’inquiéter pour les gens qui disent du mal de moi ? Je dors bien la nuit. Je me couche avec la conscience tranquille. Continuez comme ça, parce que je vais encore fermer des bouches et gagner des choses. S’ils s’inquiètent pour moi ou s’ils parlent de moi, c’est parce qu’ils connaissent mon potentiel et ma valeur dans le football. Alors c’est bien. Je vais donner un exemple : si tu es dans une école et que tu es le meilleur élève, vous demandez aux pires élèves s’ils aiment le meilleur, ils vont dire qu’ils ne l’aiment pas« , a déclaré Cristiano Ronaldo au micro de SkySports.