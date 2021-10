Depuis plusieurs semaines voire des mois, Liverpool tente en vain de prolonger son joyau. Auteur de 12 buts en 11 rencontres disputées sous l’étendard des Reds cette saison, Mohamed Salah montre encore qu’il est indispensable à Jürgen Klopp. Dans l’ombre depuis plusieurs mois, des éclaircies semblent apparaître désormais. Une prolongation est en bonne voie.

Les Reds ont de nombreux problèmes à régler avant d’entamer un été périlleux. Liverpool compte plusieurs joueurs en fin de contrat en juin prochain, James Milner, Divock Origi, Adrian, Loris Karius et d’autres en juin 2023 tels que Mohamed Salah ou Roberto Firminio et doit s’atteler à cette tâche avant d’envisager la moindre recrue potentielle. Alors que les négociations semblaient être au point mort, Liverpool aurait fait, selon la presse britannique, une nouvelle offre pour Le Pharaon. Une proposition allant jusqu’en 2025 constituée d’un salaire hebdomadaire de 500 000 euros. Une offre qui n’a pas encore été acceptée mais les récentes déclarations de Mohamed Salah sont de bons augures. Les miracles arrivent à Liverpool, une prolongation semble plus proche que jamais.

« Je pense que lorsque j’étais à Chelsea, je suis venu ici et Liverpool se battait pour le titre. L’atmosphère était incroyable et j’ai dit : « wow, je veux jouer ici un jour. » Si vous me demandez, j’aimerais rester à Liverpool jusqu’au dernier jour de ma carrière de footballeur, mais je ne peux pas en dire beaucoup à ce sujet, ce n’est pas entre mes mains. Cela dépend de ce que le club veut, pas de moi. Pour l’instant, je ne me vois pas jouer un jour contre Liverpool. Cela me rendrait triste. C’est difficile, je ne veux pas en parler, mais cela me rendrait vraiment triste« , a déclaré Mohamed Salah au micro de SkySports.