La guerre entre l’UEFA et la FIFA se poursuit. Alors que Gianni Infantino souhaite organiser une Coupe du Monde tous les deux ans, les instances européennes réfléchissent à contrer cette idée en intégrant l’Argentine et le Brésil à la Ligue des Nations.

Afin de contrer la FIFA et son obsession d’organiser la Coupe du Monde tous les deux ans, l’UEFA a décidé de contre-attaquer en nouant un partenariat avec la Conmebol. Selon la Gazzetta dello Sport et UOL, l’instance européenne, accompagnée de la sud-américaine, souhaiterait intégrer le Brésil et l’Argentine à la Ligue des Nations. Une formule qui pourrait permettre plus de voir plus d’oppositions entre des sélections qui ne se rencontrent que très rarement sur la scène internationale. Tout cela n’est encore qu’une simple ébauche de projet mais le concept serait que les 4 premiers de la Ligue des Nations seraient réunis avec les 4 premiers de la Copa America. Le Final 4 deviendrait alors le Final 8.