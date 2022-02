De retour à Madrid grâce à la Ligue des Champions et aux 8èmes de finale qui opposaient Manchester United à l’Atlético de Madrid, Cristiano Ronaldo s’est rappelé d’excellent souvenir malgré un résultat décevant, (1-1).

« Toujours un grand sentiment d’être de retour à Madrid, l’une des rares villes au monde que j’ai appris à appeler ‘chez moi’. De grandes sensations, de grands joueurs, un grand match, c’est la Ligue des champions ! La mère de toutes les compétitions de clubs ! Nous avons maintenant l’opportunité de conclure cela en notre faveur dans notre stade, montrant à tout le monde pourquoi Old Trafford est et sera toujours le théâtre des rêves. Enfin et surtout, merci à nos incroyables supporters ! Votre présence nous rend plus forts, et ensemble nous avancerons ! Allez les Diables !« , a déclaré Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram à l’issue de la rencontre.

Des propos qui pourraient relancer les nombreuses rumeurs de départ le concernant. Plusieurs écuries, dont notamment le Paris Saint-Germain, ont d’ores et déjà fait part de leurs intérêt. Le Real Madrid est également une option envisagée.