Pur produit de la formation de Manchester United Marcus Rashford est aujourd’hui en difficulté chez les Reds Devils. L’attaquant mancunien vit une saison bien compliquée et même s’il n’est âgé que de 24 ans, il doit relancer sa carrière au plus vite.

Peu utilisé par son entraîner Ralf Rangnick depuis le début de l’année 2022, l’international anglais ne se sent plus vraiment à son aise à Manchester et un départ n’est pas du tout à exclure, bien au contraire. D’après les dernières indiscrétions du ‘Mirror’, Mikel Arteta et Arsenal pourraient tenter leur chance pour s’attacher les services de Rashford dès la la saison prochaine. Les Gunners qui se préparent à perdre Alexandre Lacazette et Eddie Nketiah dans quelques semaines voudraient faire de Marcus Rashford leur digne successeur.

Sous contrat avec Man U jusqu’en juin 2023, Rashford a disputé seulement 9 petits matchs de Premier League depuis le début de la saison pour 5 buts marqués. Il y a quelques jours, il a même eu une altercation avec un supporter. De quoi sérieusement remettre en question l’avenir du natif de Manchester. Affaire à suivre…