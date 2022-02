De passage en conférence de presse ce lundi, Pep Guardiola a évoqué le match de Ligue des champions qui attend ses hommes demain soir (21h).

« On sait que faire mieux que l’an passé (défaite 0-1 en finale contre Chelsea) ne sera pas facile. On est excités et heureux de retrouver la Ligue des champions, mais comme avant chaque match qu’on joue. On prend au sérieux tous les matches et quand on voit comment l’équipe s’est comportée contre Norwich (victoire 4-0, samedi, lors de la 25e journée de Premier League), cela montre qu’on veut gagner tous les matches, pas que la C1 », a lancé Pep Guardiola face aux médias. Le coach espagnol assure également qu’il se méfie du Sporting Portugal, un adversaire de taille.

« L’entente entre le coach et les joueurs est là. Ils ont une bonne construction et des joueurs incroyablement rapides pour faire des appels dans le dos. J’ai été très impressionné par leur niveau quand je les ai observés. Le Portugal a toujours eu un Championnat très compétitif. On a joué contre Porto la saison dernière, donc on sait comme ils sont forts, et pas que Porto. Les clubs portugais ont toujours un très bon recrutement, des joueurs qui vont ensuite dans les plus grandes équipes européennes. »