Priorité des priorités, Manchester City et Pep Guardiola n’en ont que pour Harry Kane et sont prêts à tout pour l’arracher à Tottenham. Très bon négociateur, Daniel Levy, président des Spurs, leur met la pression. Les Citizens veulent sacrifier 5 joueurs pour l’obtenir.

Encore auteur d’une énorme saison à Tottenham (23 buts et 14 passes décisives en Premier League), Harry Kane a prouvé qu’il faisait partie des meilleurs attaquants de la planète. Dépourvu dans ce domaine depuis le départ de Sergio Agüero, Manchester City aurait jeté son dévolu sur la superstar des Spurs. Pour s’adjuger les services du buteur des Three Lions, les Citizens auraient fait une offre stratosphérique que Daniel Levy, président de Tottenham a refusée. Pas inquiet, Pep Guardiola insiste et veut absolument récupérer Harry Kane. L’Espagnol serait même prêt à sacrifier 5 de ses joueurs pour se l’offrir.

Selon les informations de « The Athletic« , Manchester City aurait mis 5 noms sur la table : Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Aymeric Laporte, Raheem Sterling et Riyad Mahrez afin de convaincre Tottenham de baisser le bilan de Harry Kane. L’attaquant brésilien est annoncé depuis déjà plusieurs mois comme un fusible alors que les autres sont désormais catalogués comme étant des indésirables. Manchester City et Pep Guardiola sont prêts à tout pour séduire les Spurs et s’offrir Harry Kane.