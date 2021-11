En quête de qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Pep Guardiola a mis en garde le PSG.

À deux jours du choc de la cinquième journée de Ligue des champions entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, Pep Guardiola a évoqué la rencontre au micro de Canal+. Bien décidé à prendre sa revanche après la défaite au Parc des Princes (0-2), l’Espagnol a mis un petit coup de pression sur son homologue Mauricio Pochettino.

« Le PSG, c’est trop bien de vivre ça ! Nous avons seulement besoin d’un point, nous sommes dans une bonne position et nous pouvons finir premier, chez nous, devant nos supporters. En Ligue des Champions, jouer contre ces joueurs, je pense que c’est ce que mes joueurs veulent vivre. Voir jouer notre équipe contre l’une des plus belles attaques du monde. Ces quatre joueurs (Neymar, Messi, Mbappé et Di Maria) pourraient être les stars de n’importe quelle équipe et pourtant les quatre sont dans la même équipe. Ce sera un bon challenge, très difficile mais nous allons tout faire pour les battre. »