Contrairement au patron de l’OL, Bertrand Latour estime que les hommes de Peter Bosz doivent subir une défaite sur tapis vert pour les incidents d’hier.

Outré par l’agression subie par Dimitri Payet hier soir au Groupama Stadium, le chroniqueur de la chaîne L’Equipe, Bertrand Latour, estime que l’Olympique Lyonnais devrait être sanctionné avec une défaite 3-0 sur tapis vert. Un scénario qui ne serait pas du tout au goût du président Lyonnais Jean-Michel Aulas, qui indiquait ce lundi en conférence de presse téléphonique : « Je n’imagine pas qu’on ne rejoue pas. Regardez ce qu’il s’est passé à Nice ».

« Moi je pense qu’un match comme ça, tu le perds trois à zéro, tapis vert et ça dégage. Si on veut que ça change, ça me parait assez clair. Alors, c’est vrai que c’est très injuste pour les joueurs lyonnais. De prime abord, je suis plutôt gêné sur des sanctions sportives, parce que l’incident est direct sur les joueurs alors que c’est leur métier, ils n’ont rien demandé. Ils sont mis en porte-à-faux mais c’est peut-être le seul moyen pour que ça évolue. Il y a eu des sanctions, on peut discuter de la fermeté de celles-ci mais maintenant, il faut y aller. Le match ne va pas au bout à cause d’un fan, tu as sanctionné ton équipe, tu perds 3-0. »