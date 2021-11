Face aux médias, Xavi a insisté sur sa volonté de « prendre sa revanche » demain contre Benfica.

De passage en conférence de presse ce lundi, alors que le Barça accueillera Benfica demain soir pour le compte de la 5e journée de Ligue des champions, Xavi a fait le point sur les enjeux de la rencontre. Malgré l’humiliation du match aller (0-3) et le début de campagne européenne délicat des Catalans, le FC Barcelone peut tout de même valider son ticket pour les huitièmes de finale en cas de succès.

« Pourquoi imaginer un scénario négatif lorsqu’on peut envisager une issue positive ? Je vois ça comme une opportunité en or de pouvoir passer en huitièmes de finale. Le foot t’offre toujours une revanche, c’est notre revanche, un test pour nous pour montrer que nous sommes toujours le Barça. Il faut tâcher d’être valeureux, y aller pour gagner les trois points, tout en sachant que ça ne sera pas facile contre une équipe du Benfica face à laquelle nous avons perdu 3-0. Lorsque j’étais à Barcelone (comme joueur) c’était pour me battre pour des titres, et c’est ce que j’essaie de transmettre aux joueurs. Je n’imagine pas demain autre chose que la victoire, en jouant bien, en marquant des buts, c’est ce dont je rêve et personne ne me l’enlèvera. »