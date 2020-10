Coup dur pour Manchester City. Même si les Cityzens ont remporté leur premier match de Ligue des Champions 3-1 contre le FC Porto, ils ont perdu Fernandinho sur blessure.

Après la rencontre, Pep Guardiola nous en dit un peu plus sur la blessure de son joueur brésilien Fernandinho. “C’est une mauvaise nouvelle. C’est un problème à la jambe, je pense que ce sera entre quatre et six semaines. C’est un coup dur pour nous, avec l’enchaînement des matches.” Fernandinho manquera notamment au club mancunien pour le déplacement à Marseille, mardi prochain, comptant pour le deuxième acte de la phase de poules de la C1.